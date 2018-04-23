Adana Büyükşehir Belediyesi'nde Toplu Sözleşme İmzalandı

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Belediye İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonunda düzenlenen törene Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile birlikte Belediye İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul, Mahalli İdareler İş Verenleri Sendikası Genel Sekreteri Mehmet Oruçöz, Belediye İş Sendikası Adana Şube Başkanı Sancar Manga ve çok sayıda işçi katıldı.

İmza töreninde konuşan Belediye İş Sendikası Adana Şube Başkanı Sancar Manga, göreve geldiği günden bu yana işçilerin haklarının korunması noktasında yoğun bir çaba sarf ettiklerini, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile birlikte hem kurumun hem de işçilerin haklarını koruyan bir sözleşme imzalayacak olmaktan gurur duyduğunu söyledi. Manga, "Sıra kadroya alınan taşeron işçilerimizde. İşçi dostu başkanımız Hüseyin Sözlü'nün kadrolu işçilerimizin sözleşmesinde gösterdiği hassasiyeti KHK ile taşerondan kadroya geçen işçi kardeşlerimiz için de göstermesini bekliyoruz" dedi.

Belediye İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul ise konuşmasında Belediye İş Sendikası'nın herhangi bir siyasi partinin destekçisi, sözcüsü olmadığını ifade ederek, "Bizim tek siyasi partimiz Mustafa Kemal Atatürk'tür. O'nun çizgisindeyiz. İnanıyorum ki bugün bu salonda imzalanan bu sözleşme gibi önümüzdeki yıllarda işçi kardeşlerimizin şartlarının daha da iyileştirilmiş olduğu bir sözleşmeyi binlerce işçimizin bulunduğu bir meydanda Hüseyin Başkanımızla imzalayacağız" dedi.

"Belediyemizin yegane kaynağı serveti nitelikli insan gücüdür"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'de örgütlü topluma ve sendikal haklara yürekten inandığını ifade ederek, "İşçi kardeşlerimiz bizim dava arkadaşımızdır. Ben Adana'da kimsenin yapamadığını, başaramadığını sizlerle başardım, Göller'e suyu, Kızıldağ'a yolu sizlerle götürdüm ve bunları borçlu bir belediye olarak yaptık. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yegane kaynağı, serveti nitelikli insan gücüdür. Bizim çalışanlarımızın başı dik olmalı. Şunu da unutmayınız ki dönemsel olarak büyüyen sendikalar dönemsel olarak küçülürler, Belediye İş Sendikası Cumhuriyet'in kazanımlarından bugüne dek taviz vermemiştir. Onların varlığından, belediyemiz bünyesinde kendilerine üye işçilerimiz bulunmasından dolayı bahtiyarım" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Mahalli İdareler İş Verenleri Sendikası Genel Sekreteri Mehmet Oruçöz, Belediye İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul, ASKİ Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu, Belediye İş Sendikası Adana Şube Başkanı Sancar Manga'nın imzalarıyla toplu iş sözleşmesi gerçekleştirildi.

İki yıl süreyle imzalanan Toplu İş Sözleşmesi ile Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan kadrolu işçilerin bir yıl için ilk 6 aylık dönem seyyanen yevmiyeleri 7,5 lira, bir yıl için ikinci 6 aylık dönem seyyanen yevmiyeleri 7,5 lira olmak üzere yıllık 15 lira arttırıldı. 2 yıl için ilk 6 aylık dönem seyyanen yevmiyeler 7,5 lira, 2 yıl için ikinci 6 aylık dönem seyyanen yevmiyeler 7,5 lira olmak üzere toplam iki yıl için 30 lira arttırıldı. Tüm sosyal haklar 1 yıl yüzde 10, 2 yıl yüzde 10 olmak üzere toplam 2 yıllık süre zarfında yüzde 20 ve işçilerin maaşlarını ortalama 465 lira arttırıldı. - ADANA