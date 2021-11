Adana Büyükşehir Belediyesi'nde bu kez kadınlar konuştu

İSTANBUL (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım ayı 13. oturumda bu kez kadın meclis üyeleri söz alarak Uluslararası 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü ile ilgili görüşlerini açıkladılar.

Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Akgedik başkanlığında açılan mecliste ilk sözü alan meclis katibi MHP'li Firdevs Cingözler, "Kadına yönelik şiddet, tüm dünyada her gün yaşanan geniş kapsamlı sonuçları olan bir insan hakları ihlalidir. Hukukumuzda da kadına yönelik şiddet 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 2. maddesinde, "Kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile kadının insan hakları ihlaline yol açan ve bu Kanunda şiddet olarak tanımlanan her türlü tutum ve davranışı" ifadeleriyle bir insan hakkı ihlali olarak tanımlanmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, kadınlara ve kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılığa, cinsiyetçi yaklaşımlara ve söylemlere, kadınlara uygulanan fiziksel ve psikolojik şiddete, eşitsizliğe, haksızlığa, adaletsizliğe, karşıyız" dedi.

CHP Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Leyla Karakaş, "Bugün ülkemizde erkek eliyle gerçekleştirilen cinayetler için en büyük dayanak İstanbul Sözleşmesidir" dedi.

Karakaş, Uluslararası 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle söz alarak şunları kaydetti:

"Bugün Mirabel kız kardeşlerin katledilmesinin ardından 61 yıl geçti. 61 yıl sonra dünyanın özelikle ülkemizin en önemli gündemi, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve bu durumun bir sonucu olarak ortaya çıkan kadına yönelik erkek şiddeti ve erkek eliyle gerçekleştirilen cinayetlerdir. Bugün ülkemizde erkek eliyle gerçekleştirilen cinayetler için en büyük dayanak İstanbul Sözleşmesidir. Eğer İstanbul Sözleşmesi kaldırılmayıp uygulansaydı kadın cinayetlerinin birçoğunun önüne geçebilirsin diye devam ediyor. İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik şiddeti ve toplamsal cinsiyet eşitsizliğini savunan bir sözleşmedir ve biz kadınlar İstanbul Sözleşmesinin geri gelmesi için elimizden gelen mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz" dedi.

AK Parti'li Meclis Üyesi Sevil Can da, kadına yapılan şiddetin topluma yapılan bir ihanet olduğunu ifade ederek, İstanbul Sözleşmesinin dışarıdan dayatmalarla çözüleceğine inanmadığını söyledi.

CHP'li, Elif Uzun ise, kadın olarak yerel yönetimler içerisinde meclis yaptıklarından dolayı bütün konulara vakıf olduklarını söyledi. Uzun, "Bütün meclis üyelerimizle birlikte elimizi, yüreğimiz ortaya koyuyoruz" diye konuştu.

Daha sonra gündemlere geçildi. İmamoğlu Belediyesi 2022 yılı bütçesi 17,5 milyon lira, Karaisalı Belediyesi 2022 yılı bütçesi 35 milyon lira, Karataş Belediyesi 2022 yılı bütçesi 39,889 milyon lira, Pozantı Belediyesi 2022 yılı bütçesi 30 milyon lira, Feke Belediyesi 2022 yılı bütçesi 25 milyon lira, Yumurtalık Belediyesi 2022 yılı bütçesi 42 milyon lira, Tufanbeyli Belediyesi 2022 yılı bütçesi 29 milyon lira ve Saimbeyli Belediyesi 2022 yılı bütçesi ise 25 milyon lira olarak karar altına alındı.

Adana Büyükşehir Beledi Meclisi yarın saat 14.00'te devam edecek. - ADANA

