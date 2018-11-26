Adana Büyükşehir Belediyesi'nde 11. Oturum

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayının 11. birleşimini gerçekleştirdi.

Meclis 1. Başkanvekili Murat Cevheribucak, meclis katipleri Ertan Sümer ve Ahmet Tanrıverdi başkanlığında toplanan Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde MHP'li üye Ramazan Akyürek gündem dışı kısa bir konuşma yaptı. Akyürek şunları söyledi:

"Bugün TSK'mızın 2 subayı ile 2 astsubayı bir helikopter kazası neticesinde şehit olmuşlardı. Kendilerine Allah'tan rahmet ailelerine ve Türk milletine başınız sağ olsun diyorum. Ayrıca 24 Kasım, Öğretmenler Günüydü. Bize ilk harfi öğreten, yetişmemizde ilk emeği olan, yetişmemizde değil, gönül işinin ehli olan öğretmenlerimizin de gününü kutluyorum. Ayrıca, dünya Türklüğünün ezeli ve ebedi lideri merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş'in de doğum günüydü dün. Ben cennet mekan başbuğumuza tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Onun çizdiği Türk-İslam ülküsü yolundan yürüyen bütün Türk milliyetçilerini de saygı ile selamlıyorum" dedi.

Daha sonra gündeme geçildi.1,2, 3. maddeler ilgili komisyonlara oy birliği ile havale edildi.

Murat Cevheribucak 4. maddeyi komisyon raporu okunmadan oylamaya geçeceği sırada CHP'li Sefa Karadeli'nin yerinden "Bunların komisyon raporu yok mu?" diye sordu. Cevheribucak, "Yok abi" dedi. ve oylamayı yaptırdı. Komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 5. ve 6. maddelerinin komisyon raporları okundu, maddeler oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 7, 8 ve 9. maddelerinin komisyon raporları oy birliği ile kabul edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi çalışmalarına 27 Kasım 2014 Salı günü devam edecek.

ASKİ Genel Kurulu için gerekli çoğunluğun bulunduğunu söyleyen Murat Cevheribucak, konuların ilgili komisyonlarında görüşüldüğünü belirterek, oylamaya sundu ve ASKİ genel kurulunu da kapattı. - ADANA