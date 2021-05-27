Adana Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı dördüncü oturumu yapıldı
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Adana Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı dördüncü oturumu yapıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı dördüncü oturumu yapıldı
Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel

Adana Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı dördüncü oturumu yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı dördüncü oturumu yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yapılan oturumda, yoklamanın ardından bir önceki oturumun tutanakları oylanarak kabul edildi.

Gündem dışı konuşma yapmak isteyen olmayınca gündem maddelerinin okunup onaylandığı mayıs ayı meclis toplantısı sona erdi.

Karalar, bir sonraki toplantının haziran ayında yapılacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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