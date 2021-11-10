Adana Büyükşehir Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı üçüncü oturumu yapıldı - Haberler
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Adana Büyükşehir Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı üçüncü oturumu yapıldı

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Adana Büyükşehir Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı üçüncü oturumu yapıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi kasım ayı meclis toplantısının üçüncü oturumu yapıldı.

ADANA (AA) - Adana Büyükşehir Belediyesi kasım ayı meclis toplantısının üçüncü oturumu yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen toplantıda, yoklamanın ardından bir önceki oturumun tutanakları oylanarak kabul edildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83. yıldönümü nedeniyle yapılan gündem dışı konuşmaların ardından 2022 yılı mali yılı ile ilgili tekliflerin komisyonlara sevki oylanarak kabul edildi.

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi ile ilgili tekliflerin de oylanarak kabul edildiği toplantı, diğer gündem maddelerinin bir sonraki toplantıda görüşülmesine karar verilmesinin ardından sona erdi.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri
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