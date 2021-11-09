Adana Büyükşehir Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı ikinci oturumu yapıldı - Haberler
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Adana Büyükşehir Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı ikinci oturumu yapıldı

AA / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel
Adana Büyükşehir Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı ikinci oturumu yapıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi kasım ayı meclis toplantısının ikinci oturumu yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi kasım ayı meclis toplantısının ikinci oturumu yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen toplantıda, yoklamanın ardından bir önceki oturumun tutanakları oylanarak kabul edildi.

"Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı Performans Programı Taslağına" ait komisyon raporunun okunduğu toplantıda rapor hakkında mecliste grubu bulunan partilerin temsileri tarafından görüş sunuldu.

Görüşmelerin ardından komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, raporun kabul edilmesi nedeniyle meclise teşekkür ederek, "Performans programının 1 numaralı takipçisi olacağımı burada ifade etmek istiyorum." dedi.

başkanlığında

Adana Büyükşehir Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı ikinci oturumu yapıldı

AA / Bekir Ömer Fansa - Son Dakika Haberleri
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