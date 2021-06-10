Adana Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı üçüncü oturumu yapıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısının üçüncü oturumu yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısının üçüncü oturumu yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yapılan oturumda, yoklamanın ardından bir önceki oturumun tutanakları oylanarak kabul edildi.

Karalar, gündem maddelerin oylanmasına geçmeden önce yaptığı konuşmada, mayıs ayı gelir ve giderlerini paylaştı.

Mayıs ayında 90 milyon 930 bin 419 TL gelire karşın 123 milyon 962 bin 994 TL gider olduğunu açıklayan Karalar, bütçede yaklaşık 33 milyon TL açık olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa