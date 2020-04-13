Adana Büyükşehir Belediyesi, günde 13 bin çağrıya cevap veriyor
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Adana Büyükşehir Belediyesi, günde 13 bin çağrıya cevap veriyor

Adana Büyükşehir Belediyesi, günde 13 bin çağrıya cevap veriyorADANA'da yeni tip koronavirüs salgını öncesinde günde 2 bin 100 çağrının ulaştığı Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi, salgının ardından günde yaklaşık 13 bin çağrı alıp sorunları çözüyor ve talepleri yerine getiriyor.

13.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:14
Adana Büyükşehir Belediyesi, günde 13 bin çağrıya cevap veriyor

Adana Büyükşehir Belediyesi, günde 13 bin çağrıya cevap veriyor

ADANA'da yeni tip koronavirüs salgını öncesinde günde 2 bin 100 çağrının ulaştığı Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi, salgının ardından günde yaklaşık 13 bin çağrı alıp sorunları çözüyor ve talepleri yerine getiriyor.

Koronovirüs salgını öncesi günde ortalama 2 bin 100 ile ile 2 bin 300 telefon çağırısı alan Adana Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi, şu anda 12 bin ile 13 bin arasında arasında çağrıya cevap veriyor, vatandaşların sorunlarını dinleyip, ihtiyaçlarını karşılıyor.

İstek ve talepleri alıp, çözümü için ilgili birimlere ileten 58 personelle hizmet üreten 153 Çağrı Merkezi'nde incelemelerde bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, işleyişin daha sağlıklı olması için bilgi aldı. Çağrı operatörü koltuğuna da oturan Başkan Zeydan Karalar, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

GERÇEKTEN İHTİYACI OLANLAR ARASIN

Başkan Zeydan Karalar, merkezde herkesin cansiperane çalıştığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Biz göreve geldiğimiz ilk andan itibaren 153 Çağrı Merkezi'ni daha verimli hale getirmiştik. Çabalarımız sonucu 153 ile ilgili şikayetler büyük oranda azalmıştı. Ancak koronavirüs nedeniyle çağrı merkezimizin iş yükü yaklaşık 6 kat arttı. Personel sayısını 25'ten 58'e çıkarttık. Daha önce günlük 2 bin 100, 2 bin 300 arası çağrı alırken, Koronavirüs sonrası çağrı sayısı yaklaşık 13 bin oldu. Oparatörde bekleme sayısını 30'dan 60'a çıkardık. Doğal olarak bazı vatandaşlarımız ulaşamadıklarına dair şikayette bulunuyor. Beklemek zorunda kalan vatandaşlarımız lütfen kusura bakmasınlar. Olağanüstü günler yaşıyoruz ve arayan sayısı çok fazla. Israrla aramaya devam etsin vatandaşlarımız, mutlaka ulaşacaklardır. Şu anda gelen taleplerin, çağrıların yüzde 95'i sosyal yardımla ilgili. Gıda kolisi ve nakdi yardımla ilgili. İstiyoruz ki verdiğimiz sosyal yardımlar gerçekten ihtiyacı olanlara gitsin. Yardım paketlerini, nakdi yardımı gerçekten durumu çok kötü olan insanlara ulaştırmak istiyoruz. Vatandaşlarımıza buradan çağrıda bulunuyorum. İhtiyacınız yoksa lütfen sosyal yardım talebinde bulunmayın. Aksi halde gerçekten ihtiyacı olan, yiyecek ekmeği bulunmayan insanlarımızın hakkını yemiş oluruz."

Öte yandan, 153 çağrı merkezinde görevli 58 operatörün 32'si asgari çalışma ve sosyal mesafe uygulaması nedeni ile evinden hizmet veriyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi, günde 13 bin çağrıya cevap veriyor

Kaynak: DHA

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