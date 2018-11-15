Adana Büyükşehir Belediyesi Çalışanlarına 2'şer Bin Lira Promosyon Verilecek

Adana Büyükşehir Belediyesi, memur, sözleşmeli personel ve daimi işçi olmak üzere toplam 2 bin 626 personelin maaşlarının ödeneceği bankayı belirlemek üzere promosyon ihalesi gerçekleştirildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile banka yetkilileri arasında protokol imzalandı.

2'ŞER BİN LİRA PROMOSYON

Memur, sözleşmeli personel ve daimi işçilerin önümüzdeki 3 yıl boyunca maaşlarını dağıtmayı üstlenen bankanın 2'şer bin lira promosyon ödeyecek.

16 KASIM'DA YATIRILACAK

Promosyon ödemelerinin 16 Kasım'da tek seferde memur, sözleşmeli personel ve daimi işçilerin hesaplarına yansıtılacak.