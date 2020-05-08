Adana Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı
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Adana Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı
08.05.2020 14:27 | Son Güncelleme: 08.05.2020 14:27

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, halka destek için elini taşın altına koyan meclis üyelerine teşekkür etti, dayanışmayla zorlu pandemi günlerinin atlatılacağına inandığını söyledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, halka destek için elini taşın altına koyan meclis üyelerine teşekkür etti, dayanışmayla zorlu pandemi günlerinin atlatılacağına inandığını söyledi.

Zeydan Karalar Başkanlığında olağanüstü toplanan Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, korona virüs nedeniyle ekonomik açıdan mağdur olan halka, farklı kalemlerde önemli desteklerde bulundu.

Suya mayıs, haziran ve temmuz olmak üzere, üç ay boyunca yüzde 35 indirim kararı alınan mecliste, küçük üretici ve çiftçiye, pandemi süresince dekar başına 50-100 lira arasında değişen ve toplamda 8 milyon liralık nakdi desteği içeren gündem maddesi de kabul edildi. Bu maddeye ek olarak balıkçılara da destek verilmesine yönelik ekleme yapıldı.

Mecliste ayrıca özel halk otobüsçülerine günde 15 litre, dolmuşçulara günde 10 litre ve taksicilere de aylık 40 litre olmak üzere yakıt desteği verilmesi kararı alındı.

Satış, ecrimisil ve kiralama bedellerine 3 ay erteleme

Zaman zaman tatlı sert tartışmaların yaşandığı Adana Büyükşehir Belediyesi Olağanüstü Meclis Toplantısı'nda, Adana Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki taşınmazların satışı, ecrimisil ve kiralamalardan kaynaklanan bedellerin 3 ay ertelenmesine ait teklif de kabul edildi.

Olanı bölüşeceğiz

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, korona virüs nedeniyle Türkiye'nin ve dünyanın zor günler geçirdiğini, ekonomik sıkıntıların büyüdüğünü, olanakların kısıtlanmasına ve paranın azalmasına rağmen, halka destek olmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Başkan Zeydan Karalar, halka desteğe yönelik kararların alınması için çalışan meclis üyelerine teşekkür etti. Başkan Zeydan Karalar, Adanalılara da seslenerek, "Zor günleri dayanışma göstererek, olanı bölüşerek atlatacağız. Bu zor günleri atlatıp, birlikte güzel günlere yeniden ulaşacağız" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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