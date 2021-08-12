Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı çalışmalarını tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı çalışmalarını tamamladı

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı çalışmalarını tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi 2021 Ağustos ayı çalışmalarını tamamladı.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi 2021 Ağustos ayı çalışmalarını tamamladı. Toplam 40 maddeden oluşan gündemlerin 17'si son günü görüşülerek karara bağlandı.

Zeydan Karalar başkanlığında toplanan Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde gündem dışı söz isteyen olmadı. Başkan Karalar da direkt gündemlere geçti. 17 maddenin ikisi teklifti. Tekliflerden biri daha önce komisyonlardan geçtiği için Kazakistan'ın Çimkent şehir ile kardeş şehir olunması revize edilerek direkt oylandı ve teklif oy birliği ile kabul edildi. Diğer teklif ilgili komisyonlara havale edildi.

Yüreğir Belediyesi'ne ait 2 komisyon raporu için CHP Grubu aykırı teklif verdi. Her iki aykırı teklif reddedilerek Cumhur İttifakı'nın komisyonlarda kabul ettiği rapor oy çokluğuyla kabul edildi. Diğer 13 komisyon raporu ise oy birliği ile kabul edildi.

Adana ili sınırları içinde yangında hasar gören bölgelere 2 milyon liralık yardım yapılması ile ilgili Başkana yetki verilmesine dair komisyon raporunun kabul edilmesinden dolayı meclis üyelerine teşekkür eden Karalar, "Aslında bu konuda bir komisyon kurulabilirdi, yardımlara hep beraber karar verebilirdik. Ayrıca bu konuda devletimiz de yardım yapacaktır. Verilen bu 2 milyon liranın hepsini harcamaya biliriz de" diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Meclis çalışmalarına 13 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 14.00'te devam edecek. - ADANA

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı çalışmalarını tamamladı
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı çalışmalarını tamamladı
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı çalışmalarını tamamladı
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı çalışmalarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mahmut Özer Mehmet Şimşek Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Yusuf Güney Haluk Levent Mustafa Sandal Şahan Gökbakar
Spor Mete Gazoz Burak Yılmaz Alex Teixeira Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı çalışmalarını tamamladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 15:44:03. #1.15#

title