Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü Hakkındaki Dava

Adana'da, Ceyhan Belediye Başkanlığı yaptığı dönemle ilgili dosyada "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve diğer 4 sanığa verilen beşer yıllık hapis cezası ile 5 sanık hakkındaki beraat kararının, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince tekrar incelenmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesinin ardından, yeniden görülmeye başlanan davaya devam edildi.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü katılmadı.

Bazı tutuksuz sanıklar ile sanık avukatlarının katıldığı duruşma, mahkeme başkanının sağlık sorunları nedeniyle heyet değişikliğiyle yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü'nün avukatı, Ceyhan Belediyesinden ihaleyle ilgili geçici ve kesin kabullerin yapılıp yapılmadığının sorulmasını istedi.

Bazı avukatlar da davaya konu yerlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hangi mahallelerde çalışma yapılıp yapılmadığıyla ilgili gelen belgelerin bilirkişiye gönderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun beklenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Dava süreci

Adana Emniyet Müdürlüğüne 24 Kasım 2014'te postayla gönderilen ihbar mektubu üzerine başlatılan soruşturmanın ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör-Teknik ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Sözlü ve eski ASKİ Genel Müdürü Rahmi Pekar ile Ertuğrul K, Ragip B, Burak İ, Mehmet B, Haluk B, Mehmet Ş, Hüseyin G, Ahmet S, Şaban A, Mustafa Kaan A, Kutfedi K, Hikmet Erol A. ve Ömer A'nın 7 yıldan 19 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü'nün, Ceyhan Belediye Başkanlığı döneminde 6 milyon liralık parke döşeme işi için müteahhide işi bitirmeden hak edişin tamamının ödemesini yaptırarak kamu kurumunu zarara uğrattığı, Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra da eksik kalan işleri ASKİ'ye yaptırdığı iddia edilmişti.

Belediye Başkanı Sözlü ile sanıklardan Ertuğrul K, Mehmet B, Hüseyin G ve Ömer A'ya, "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan beşer yıl hapis cezası verilmiş, diğer sanıklar ise beraat etmişti.

Sanık avukatları ile Cumhuriyet Savcılığı, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulunmuş, dava dosyasına bakan 10. Ceza Dairesi, hapis cezası ve 5 beraat kararını yeniden incelenmek üzere yerel mahkemeye göndermişti.