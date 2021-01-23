Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, apartman görevlileriyle bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, apartman görevlileriyle bir araya geldi

23.01.2021 14:13 | Son Güncelleme: 23.01.2021 14:16
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, apartman görevlileriyle bir araya geldi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, apartman görevlileriyle buluştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, apartman görevlileriyle buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Tiyatro Salonu'ndaki programda Karalar, apartman görevlilerinin sorun ve taleplerini dinledi.

Belediyeyi ilgilendiren problemlerin çözümü için gerekli girişimlerin yapılacağını belirten Karalar, kentin her köşesine ayırt etmeden eşit hizmet götürdüklerini kaydetti.

Toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da telefonla katılarak, apartman görevlilerine seslendiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Yaşar Güler Engin Altay Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Serdar Ortaç Demet Özdemir Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Serdar Aziz Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Tokat Ankara Hakaret Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, apartman görevlileriyle bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 14:16:27. #1.14#
title