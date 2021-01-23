Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, apartman görevlileriyle bir araya geldi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, apartman görevlileriyle buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Tiyatro Salonu'ndaki programda Karalar, apartman görevlilerinin sorun ve taleplerini dinledi.

Belediyeyi ilgilendiren problemlerin çözümü için gerekli girişimlerin yapılacağını belirten Karalar, kentin her köşesine ayırt etmeden eşit hizmet götürdüklerini kaydetti.

Toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da telefonla katılarak, apartman görevlilerine seslendiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli