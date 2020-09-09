ADANA Büfeci kadına sözlü tacizde bulunup darp etmişti, adliyeye sevk edildi
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ADANA Büfeci kadına sözlü tacizde bulunup darp etmişti, adliyeye sevk edildi

Büfeci kadına sözlü tacizde bulunup darp etmişti, adliyeye sevk edildiMUĞLA'da büfe işleten Elif Gültekin'e sözlü tacizde bulunup darp ettikten sonra gözaltına alınıp, serbest kalan Kürşat Z.

09.09.2020 12:36 | Son Güncelleme: 09.09.2020 12:54

Büfeci kadına sözlü tacizde bulunup darp etmişti, adliyeye sevk edildi

MUĞLA'da büfe işleten Elif Gültekin'e sözlü tacizde bulunup darp ettikten sonra gözaltına alınıp, serbest kalan Kürşat Z., hakkında çıkartılan yakalama kararının ardından otobüsle Adana'ya giderken polis tarafından yakalanıp, adliyeye sevk edildi.

Olay, 6 Eylül günü Muğla'nın Milas ilçesi 19 Mayıs Bulvarı'nda bir büfede meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde 10 yıldır aynı yerde büfe işleten Elif Gültekin'in (55) iş yerine yarı çıplak şekilde gelen Kürşat Z., Gültekin ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Kürşat Z., Gültekin'e sözlü tacizde bulunduktan sonra darp etti. İhbarla olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alınan Kürşat Z., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

'ÖLDÜRDÜKTEN SONRA MI SAHİP ÇIKACAKLAR' DEMİŞTİ

Yaşadığı olaydan sonra psikolojisinin bozulduğunu ve korktuğunu dile getiren Elif Gültekin, duygularını Demirören Haber Ajansı'na anlatmış ve söz konusu şahsın serbest bırakılmasına tepki göstermişti. Can güvenliği olmadığını düşündüğü için iş yerini kapattığını söyleyen Gültekin, 'Ben burada öldükten sonra mı sahip çıkacaklar. Beni bugün bu hale getiren insan, 2 gün sonra gidecek bir başkasını öldürecek. Ben bu dükkanı, geçim kaynağımı, bunlar yüzünden kapatıyorum' diye konuşmuştu.

ADANA'DA YAKALANIP ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın medyada geniş yer bulması ve tepkilerin artmasından sonra Kürşat Z.'nin çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmasına, savcılık itiraz etti. Hakkında yeniden yakalama kararı çıkartılan Kürşat Z.'yi yakalamak için polis çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmada şüphelinin otobüsle Adana'ya gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Adana polisi ile yapılan koordineli çalışma sonucunda şüpheli Kürşat Z., Konya-Adana seferini yapan otobüste yakalanarak gözaltına alındı. Kürşat Z., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ADANA Büfeci kadına sözlü tacizde bulunup darp etmişti, adliyeye sevk edildi

Kaynak: DHA

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