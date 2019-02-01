Adana Boşanma Aşamasındaki Eşinin, İşyerini Benzin Döküp Yaktı

Adana'da Nurşen B.(28) adlı kadın, boşanma aşamasında olduğu eşinin işyerini, benzin dökerek yaktı.

İddiaya göre, Nurşen S. boşanma aşamasında olduğu eşi Sefa B.'nin(56) Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı üzerinde bulunan bir demir profil üretimi yapan bir işyerinde meydana

işyerine öğle sabah saatlerinde geldi. Nurşen B. bidon içerisinde getirdiği benzini yere dökerek işyerini ateşe verip kaçtı. Alevleri gören işçiler ise yangın tüpleriyle yangını kısa sürede söndürdü. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kısa sürede yakalanan kadın ise gözaltına alındı. Eşiyle 9 yıl önce evlenen ve bu beraberlikten 3 çocukları olduğunu belirten Nurşen S. ise, polis merkezindeki ifadesinde, Eşinden boşanmak istediğini, ancak Sefa B.'nin kendisine mal varlığından pay vermemek için, ayrılmayı kabul etmediğini aralarında bu yüzden sıkıntı olduğunu ve olayı bu yüzden gerçekleştirdiğini söyledi.

Sefa B.'nin şikayetçi olmaması üzerine Nurşen B. serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA