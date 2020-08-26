ADANA Bir plazma bağışçısı 6 koronavirüs hastasına 'can' oluyor Bir plazma bağışçısı 6 koronavirüs hastasına 'can' oluyorTÜRK Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, pandemi sürecinde ağır hastaların tedavisinde kullanılan immün plazmasını bağışlayanların 6 kişiyi kurtardığını, Adana'da da bu farkındalığın yüzde...

Bir plazma bağışçısı 6 koronavirüs hastasına 'can' oluyor

TÜRK Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, pandemi sürecinde ağır hastaların tedavisinde kullanılan immün plazmasını bağışlayanların 6 kişiyi kurtardığını, Adana'da da bu farkındalığın yüzde 100 oranında olduğunu kaydetti.

Dünyada denenmiş örnekleri olması nedeniyle plazma tedavisinin entübe ve ağır hastalarda ciddi bir şifa olduğunu belirten Başkan Ramazan Saygılı, immün plazma bağışı sürecini anlattı. Kimlerin plazma bağışı yapabileceği konusunda bilgi veren Saygılı, "Adana'da da ülkemizde de korona sürecini yaşamış, 14 gün karantina sürecini bitirmiş, 15'inci gün testleri negatife dönmüş bağışçılarımızı Sağlık Bakanlığı'ndan aldığımız listeyle arıyoruz. Onlara sırayla araç gönderiyoruz. Evinden alıp Kızılay noktasına getirerek plazmalarını alıyoruz. Plazmayı veren kişiler normal kan bağışı yapar gibi yarım saat, 15 dakikasını ayırarak plazmasını bağışlıyor. Biz de aracımızla tekrar evine bırakıyoruz" diye konuştu. BİR BAĞIŞÇI 6 KİŞİYİ KURTARIYOR

Her immün plazma bağışçısının 6 ağır koronavirüs hastasının kurtulmasına yardımcı olduğunun altını çizen Başkan Saygılı, "Her alınan plazma ikiye bölünüyor. İki hastamızın şifa bulmasına vesile oluyor. Bu enfeksiyonu geçirip iyileşmiş her hastamız da 3 kez bağış yapabiliyor. Dolayısıyla 6 hastanın kurtulmasına vesile oluyor. Kişinin ihtiyacı olan plazmayı vücut bir hafta-15 gün içerisinde kendi üretiyor" dedi.

ADANA'DA YÜZDE 100'Ü PLAZMA BAĞIŞÇISI

Türkiye ortalamasında Adana'nın pandemi sürecindeki farkındalığının oldukça yüksek olduğuna dikkati çeken Saygılı, şöyle konuştu:

"Türkiye ortalamasında Adana'da her koronavirüs sürecini geçirmiş vatandaşlarımızın yüzde 100'e yakını başka sağlık sorunu yoksa gelip plazma bağışını yapıyor. Adana'da bu anlamda önemli bir farkındalık var."

Kızılay'a 50'nci kez beyaz kan bağışını yapan Cüneyt Binbiri de, imkanı olan herkesi kan bağışı yapmaya davet etti. Binbiri, "Düzenli olarak kan vermeye gelirim. Bunun ihtiyacı olan insanlara ulaşmasından büyük mutluluk duyuyorum. 50'nci kan bağışımı yapıyorum. Bu beyaz kana insanların çok ihtiyacı var. Bir kan, bir can ama bu plazma daha çok önemli" dedi.

Kaynak: DHA