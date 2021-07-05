ADANA BIÇAKÇILARIN KURBAN BAYRAMI MESAİSİ BAŞLADI
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ADANA BIÇAKÇILARIN KURBAN BAYRAMI MESAİSİ BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'nın Kozan ilçesinde ticaret odasının girişimleriyle coğrafi işaret alarak markalaşan Tapan bıçağının ustaları, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde siparişlere yetişmek için çalışıyor.

ADANA'nın Kozan ilçesinde ticaret odasının girişimleriyle coğrafi işaret alarak markalaşan Tapan bıçağının ustaları, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde siparişlere yetişmek için çalışıyor. Kurban bıçakları 40 liradan başlarken, özelliğine göre 150-200 lira aralığında da alıcı buluyor.

Kozan Ticaret Odası'nın girişimleriyle coğrafi işaret alarak markalaşan Tapan bıçağı, keçi-koç boynuzu ve demirin bir araya gelmesiyle üretiliyor. Tapan bıçağının sapı, boynuzdan üretilirken bu işin ustaları, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde siparişlere yetişebilmek için gece-gündüz çalışıyor. 40 liradan başlayan Kurban Bayramı bıçakları, özelliğine göre 150-200 lira aralığında da alıcı buluyor.

El yapımı bıçakların Kurban Bayramı'nda daha çok tercih edildiğini anlatan, baba mesleği olan bıçakçılık işiyle uğraşan Deniz Kızıltepe (32), "Kurban bayramı yaklaşıyor, el yapımı bıçaklar revaçta. İşleri yetiştirmekte zorlanıyoruz" dedi.

ADANA BIÇAKÇILARIN KURBAN BAYRAMI MESAİSİ BAŞLADI
ADANA BIÇAKÇILARIN KURBAN BAYRAMI MESAİSİ BAŞLADI
ADANA BIÇAKÇILARIN KURBAN BAYRAMI MESAİSİ BAŞLADI
ADANA BIÇAKÇILARIN KURBAN BAYRAMI MESAİSİ BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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