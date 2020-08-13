Adana Beşiktaşlılar Derneğinden "Bırakmam Seni" kampanyasına 25 bin lira bağış Adana Beşiktaşlılar Derneği, siyah-beyazlı kulübün "Bırakmam Seni" kampanyasına 25 bin lira bağışta bulundu.

Adana Beşiktaşlılar Derneği, siyah-beyazlı kulübün "Bırakmam Seni" kampanyasına 25 bin lira bağışta bulundu. Dernek Başkanı Mustafa Uğur Kızıl, yazılı açıklamasında, ekonomik olarak zor günler geçiren kulüplerinin eski haline kavuşması amacıyla düzenlenen kampanyaya destekte bulunduklarını belirtti. Kampanyaya 25 bin lira bağış yaptıklarını bildiren Kızıl, yeni sezonda Adana takımları ile Beşiktaş'ın, taraftarlarına hak ettikleri mutluluğu yaşatması temennisinde bulundu. Kaynak: AA