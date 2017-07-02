Adana Belediyeden Soğuk Içecek Ikramı

Adana'nın merkez Yüreğir İlçe Belediyesi, sıcak hava nedeniyle bunalan vatandaşlara soğuk içecek ikramında bulundu.



Yüreğir Belediyesi aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar için Taşköprü'ye ve Sarıçam Mahallesi'ne 2 seyyar soğuk içecek araçları yerleştirdi. Vişne, limon ve portakal aromalı soğuk içeçeklere büyük ilgi gösteren vatandaşlar belediyenin hizmetini beğeniyle karşıladı. Sıcak havaların devam etmesi durumunda soğuk içeçek ikramının devam edeceğini bildirdi.