Adana bayram namazı saat kaçta? Adana ilçeleri Kurban Bayramı namazı saatleri
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Adana bayram namazı saat kaçta? Adana ilçeleri Kurban Bayramı namazı saatleri

Bayram namazı saat kaçta? Adana Kurban Bayramı namazı saatleri merak edilirken, Adana ilçeleri bayram namazı saatleri de sorgulananlar arasına girdi. Bayram namazı kaçta Adana? İlçe ilçe Diyanet Kurban Bayramı namazı saatlerini derledik.

Adana bayram namazı saat kaçta? Adana ilçeleri Kurban Bayramı namazı saatleri
29.07.2020 11:21 | Son Güncelleme: 29.07.2020 12:15

Kurban Bayramı'nın gelişiyle, bayram namazı kılınacak vakitle araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam dinin iki büyük bayramından olan Kurban öncesi bayram namazı saatlerini kullanıcıların erişimine açtı. Kurban Bayramı'nda camileri dolduracak olan cemaatin heyecanla beklediği bayram namazı için saatler haberimizde...

ADANA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Büyük şehirlerden biri olan Adana'da, Kurban Bayramı namazı saat 6:15'de cemaat ile idrak edilecek.

ADANA İLÇELERİ KURBAN BAYRAMI NAMAZ SAATLERİ

ALADAĞ - 6:13

CEYHAN - 6:13

ÇUKUROVA - 6:14

FEKE - 6:11

İMAMOĞLU - 6:13

KARAİSALI - 6:15

KARATAŞ - 6:15

KOZAN - 6:12

POZANTI - 6:16

SAİMBEYLİ - 6:10

TUFANBEYLİ - 6:09

YUMURTALIK - 6:13

KURBANIN DİNİ DAYANAĞI NEDİR?

Kurban, Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve icmâ ile sabit bir ibadettir. Kurbanın meşru bir ibadet olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de deliller mevcuttur. Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'in yerine bir kurbanın, Allah tarafından kendilerine fidye (kurban) olarak verildiği açıkça bildirilmektedir (Sâffât, 37/107).

Kurbanın meşruiyetine işaret eden başka âyetler de vardır: "Kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin." (Hac, 22/28), "Her ümmet için, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık." (Hac, 22/34), "Kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah'ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken kurban edeceğinizde üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan yiyin, istemeyen fakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik. Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşacak olan ancak, sizin O'nun için yaptığınız, gösterişten uzak amel ve ibadettir." (Hac, 22/36-37)

Bu âyetlerde zikredilen hayvan kesiminin, et ihtiyacı temini için olmadığı, bunların ibadet amaçlı birer uygulama oldukları gayet açıktır. Et ve kanların Allah'a ulaşamayacağının, asıl olanın ihlâs ve takva olduğunun bizzat âyetin metninde yer alması bunu açıkça ortaya koymaktadır.

Hz. Peygamber (s.a.s.) de, kurbanı bir ibadet olarak kabul etmiş ve bizzat kendisi de kurban kesmiştir. Hz. Peygamberin (s.a.s.), meşru kılınmasından itibaren vefat edinceye kadar her yıl kurban kestiği bilinmektedir (Tirmizî, Edâhî, 11; bkz. Buhârî, Hac, 117, 119; Müslim, Edâhî, 17).

Sahih hadis kaynaklarında yer alan rivayetlerde, Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban bayramında Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın boynuzu, tırnağı da dâhil olmak üzere her şeyinin kişinin hayır hanesine yazılacağını ifade edip; bu ibadetin Allah rızası için yapılmasını tavsiye etmiştir (Tirmizî, Edâhî, 1; İbn Mâce, Edâhî, 3).

Ayrıca hicretin ikinci yılından itibaren bugüne kadar müslümanların kurban kesmeleri, bu konuda görüş birliği olduğunu da göstermektedir (İbn Kudâme, el-Muğnî, XIII, 360).

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