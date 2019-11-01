Adana Basketbol, Soner Çetin'e galibiyet sözü verdi

01.11.2019 12:59

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Adana Basketbol takımına Kayseri Basketbol maçı öncesi moral yemeği verdi.



Adana Basketbol Kulübü Başkanı Mehmet Işıkay, Basketbol Adana İl Temsilcisi Abdullah Kutlu, kulüp yöneticileri, baş antrenör Mehmet Öztürk ve teknik heyetin katıldığı yemekte kadın basketbolcular Cumartesi günü oynanacak Kayseri Basketbol maçı için Başkan Soner Çetin'e galibiyet sözü verdiler.



Başkan Soner Çetin, "Her zaman sizlerin yanındayız. Bu haftaki maçınızı da izleyeceğim. Dilerim maçtan galibiyetle ayrılırsınız. Bu sezon Adana'yı en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum" dedi.



Kulüp Başkanı Mehmet Işıkay da, Kayseri Basketbol maçından galibiyet beklediklerini belirterek, Adanalıların maça gelip takıma destek vermesini istedi. Işıkay, bu yıl hedeflerinin Avrupa Kupalarına katılmak olduğunu söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA