Adana Basketbol: 72-52
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adana Basketbol: 72-52

22.01.2021 20:52 | Son Güncelleme: 22.01.2021 20:56
Adana Basketbol: 72-52

SALON: AntakyaHAKEMLER: Mila Cavara (xx), Suzana Vujicic (xx), Natalie Galuk (xx)CEKK CEGLED: Anges Gorjanacz (xx) 5, Tinara Nicole Moore (xxx) 32, Mariona Ortiz (xx) 4, Aikaterina Sotiriou (xx) 9, Cintia Kobolak (xx), Nora Rujak (xxx) 3, Lachelle Mcbryde (xx) 7, Dorina Szirony (xx),...

SALON: Antakya

HAKEMLER: Mila Cavara (xx), Suzana Vujicic (xx), Natalie Galuk (xx)

CEKK CEGLED: Anges Gorjanacz (xx) 5, Tinara Nicole Moore (xxx) 32, Mariona Ortiz (xx) 4, Aikaterina Sotiriou (xx) 9, Cintia Kobolak (xx), Nora Rujak (xxx) 3, Lachelle Mcbryde (xx) 7, Dorina Szirony (xx), Vanda Filipowicz (xx) 3,  Luca Revesz (xx) 9ADANA BASKETBOL: Raushan Gültekin (xx) 2, Nathalie Fontaine (xxx) 18, Ezgi Manlacı (xx) 6, Ladin Özel (xx), Öykü Taşkın (xx) 8, Gülfer Tokatlı (xx) 3, Shaqwedia Wallace (xxx) 13, İlknur Yıldızhan (xx) 21'İNCİ PERİYOT: 22-8İLK YARI: 39-23

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-37

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu müsabakasında Macaristan ekibi CEKK Cegled, Adana Basketbol ile karşılaştı. Rakibini 72-52'lik skorla mağlup eden CEKK Cegled, tur atladı.  Gruptaki Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Adana Basketbol takımları turnuvaya veda etti.


Adana Basketbol: 72-52
Adana Basketbol: 72-52
Adana Basketbol: 72-52
Adana Basketbol: 72-52
Adana Basketbol: 72-52
Adana Basketbol: 72-52
Adana Basketbol: 72-52
Adana Basketbol: 72-52

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Ahmet Davutoğlu Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Doğulu Ceyda Düvenci Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Ali Arda Turan Serdar Aziz Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Konya Joe Biden Sivasspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana Basketbol: 72-52 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 20:56:51. #1.15#
title