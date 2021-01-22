Adana Basketbol: 72-52

SALON: Antakya

HAKEMLER: Mila Cavara (xx), Suzana Vujicic (xx), Natalie Galuk (xx)

CEKK CEGLED: Anges Gorjanacz (xx) 5, Tinara Nicole Moore (xxx) 32, Mariona Ortiz (xx) 4, Aikaterina Sotiriou (xx) 9, Cintia Kobolak (xx), Nora Rujak (xxx) 3, Lachelle Mcbryde (xx) 7, Dorina Szirony (xx), Vanda Filipowicz (xx) 3, Luca Revesz (xx) 9ADANA BASKETBOL : Raushan Gültekin (xx) 2, Nathalie Fontaine (xxx) 18, Ezgi Manlacı (xx) 6, Ladin Özel (xx), Öykü Taşkın (xx) 8, Gülfer Tokatlı (xx) 3, Shaqwedia Wallace (xxx) 13, İlknur Yıldızhan (xx) 21'İNCİ PERİYOT: 22-8İLK YARI: 39-23

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-37

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu müsabakasında Macaristan ekibi CEKK Cegled, Adana Basketbol ile karşılaştı. Rakibini 72-52'lik skorla mağlup eden CEKK Cegled, tur atladı. Gruptaki Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Adana Basketbol takımları turnuvaya veda etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI