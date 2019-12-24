: Adana başkan kocaispir: kriz masası kurduk, tam kadro sahadayız

24.12.2019 18:25 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:28

Başkan Kocaispir: Kriz masası kurduk, tam kadro sahadayız

ADANA'da kent genelini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeni ile kriz masası kuran Yüreğir Belediyesi acil müdahale ekipleriyle Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ekiplerine yardımcı olmak için tam kadro sahaya indi.

Ekiplerce tıkanan yağmur suyu giderleri açıldı, su basan evlerde tahliye çalışmaları yapıldı, su baskınları nedeni ile mağdur olan vatandaşlara yardım edildi. Tam kadro sahada olduklarını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Aşırı yağışlar nedeni ile yaşanan olumsuzluklara ekiplerimizle anında müdahale ediyoruzö dedi.

Yüreğir Belediyesi kriz masasında tüm mahallelerdeki çalışmaların yakından takip edildiğini belirten Başkan Kocaispir, "Meteorolojiden aldığımız uyarı ile hemen bir kriz masası kurduk, ekiplerimizi oluşturduk, Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ekiplerine yardımcı olmak için teyakkuza geçtik. Tam kadro sahadayız. Yaşanan olumsuzluklara anında müdahale ediyoruz. Yüreğir'de bir vatandaşımızın dahi mağdur olmaması için gece gündüz çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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