ADANA Başkan Çetin gençleri dinledi Başkan Çetin gençleri dinlediADANA'da Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Bülent Ecevit Kültür ve Sanat Parkı'nda gitar kursuna devam eden gençleri ziyaret ederek, sohbet etti.

Başkan Çetin gençleri dinledi

ADANA'da Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Bülent Ecevit Kültür ve Sanat Parkı'nda gitar kursuna devam eden gençleri ziyaret ederek, sohbet etti. Çukurova'yı kültür ve sanat kenti yapmak istediklerini belirten Başkan Çetin, bu konuda gençlerden destek beklediklerini söyledi.

Çukurova Belediyesi'nin, Bülent Ecevit Kültür ve Sanat Parkı'nda gitar kursuna devam eden gençleri ziyaret eden Başkan Çetin, gençlerle sohbet etti, belediyeden beklentilerini dinledi. Ziyarette gençler, Çetin'e mini bir konser de verdi. Çukurova'yı kültür ve sanat kenti yapmak istediklerini ve bu konuda gençlerden destek beklediğini ifade eden Çetin, 'Gençlerimiz, Bülent Ecevit Kültür ve Sanat Parkı'nı sürekli doldursunlar. Burada enstrüman çalsınlar, şarkılar söylesinler, resim yapsınlar, kütüphaneden yararlansınlar. Bu parkta yapılan etkinliklerin artmasını arzu ediyorum' diye konuştu.

Gelecek yıl mayıs ayında yapılması planlanan Jakaranda Kültür ve Sanat Festivali ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Soner Çetin, şöyle devam etti:

'Çukurova Belediyesi olarak Orhan Kemal Edebiyat Festivali, Yılmaz Güney'i Anma Günleri, Uluslararası Karikatür Festivali gibi Türkiye'de ses getiren önemli etkinliklere imza atıyoruz. Şimdi bu etkinliklere Jakaranda Kültür ve Sanat Festivali'ni ekliyoruz. 30 dönüm alan üzerine Jakaranda Ormanı kuruyoruz. İçerisinde Çocuk Köyü de olacak. Bu projeyi Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapıyoruz. Bir cadde festivali olacak. Sizlerin de katılacağını umuyorum.?

Kaynak: DHA