ADANA BAŞKAN AKAY ÜRETEN BİR BELEDİYE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ
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ADANA BAŞKAN AKAY ÜRETEN BİR BELEDİYE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SEYHAN Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, belediyecilik döneminin başladığı günden itibaren yaptıkları hizmetler hakkında değerlendirme toplantısı yaptı.

SEYHAN Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, belediyecilik döneminin başladığı günden itibaren yaptıkları hizmetler hakkında değerlendirme toplantısı yaptı. Amaçlarının üreten belediyecilik anlayışını oturtmak olduğunu ifade eden Akay, 'Kaynaklar kıt olsa da önemli olan maliyeti en aza indirip sorunlara çözüm üretebilmektir. Üreten bir belediye olmaya devam edeceğiz' dedi.

Seyhan ilçesindeki bir otelde düzenlenen değerlendirme toplantısında konuşan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, hayata geçirdikleri hizmetlerden önce pandemi sürecinin ciddiyetine vurgu yapmak istediğini kaydetti. Başkan Akay, tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiğini ve koronavirüsle mücadelede en önemli noktanın tüm kesimlerin birlikte hareket etmesi gerektiği olduğunu vurguladı. Belediye olarak bu süreçte üstlenmeleri gereken her sorumluluğu üstlendiklerini ve salgınla mücadeleye katkı sunmaya devam edeceklerini kaydeden Akay, koronavirüsün insanlığın karşısında görünmeyen bir düşman olduğunu ve bu düşman karşısında hiç kimsenin birbiriyle hasım olma gibi bir durumu olamayacağını ifade etti.

'KENDİ İMKANLARIMIZLA ÜRETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Belediye başkanlığına başladığı gün yaptığı konuşmada, 'Kıt kaynaklarımız olması nedeniyle birinci önceliğimiz, başlanmış ama tamamlanamamış veya fonksiyonu yüklenmemiş bölümlere hareket kazandırmaktır' dediğini hatırlatan Akay, bu amacı yerine getirdiklerini ve bu çizgide hizmet vermeye devam edeceklerini belirtti. Kentte hayata geçirilen ve geçirilme aşamasında olan projeler hakkında sunum yaparak bilgi veren Akay, 'Burada birçok hizmetimizi gösterdik. Kent meydanı projemizde tamamlanmak üzere. Belediyemizin temel düşüncelerinden biri üreten bir belediye olmaktır. Kaynaklar kıt olsa da önemli olan maliyeti en aza indirip sorunlara çözüm üretebilmektir. Üreten bir belediye olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda kendi imkanlarımızla boya üretiyoruz. Pazar yerlerinden topladığımız atıklarla gübre üretiyoruz. Bu tür çalışmalarımız devam edecek' diye konuştu.

ADANA BAŞKAN AKAY ÜRETEN BİR BELEDİYE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ
ADANA BAŞKAN AKAY ÜRETEN BİR BELEDİYE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ
ADANA BAŞKAN AKAY ÜRETEN BİR BELEDİYE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ
ADANA BAŞKAN AKAY ÜRETEN BİR BELEDİYE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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