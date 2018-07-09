Adana Barosu'ndan Hayvanlara Eziyet Edenler Hakkında Suç Duyurusu

Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, Şanlıurfa, Hakkari, Diyarbakır ve Trabzon'da sokak hayvanlarına eziyet edilmesiyle ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na 4 ayrı suç duyurusunda bulundu.

Barodan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baro Başkanı Veli Küçük ve Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu üyeleri, Şanlıurfa'nın Siverek İlçesinde, bir sokak köpeğine işkence etmek amacıyla kuzu postu giydirilmesi, Hakkari'de Zapsuyu kenarında bir sokak köpeğinin gözleri oyularak öldürülmesi, Diyarbakır'ın merkeze bağlı Bağlar ilçesinde Yeniköy Mezarlığında bir sokak köpeğinin yakılarak öldürülmesi ve Trabzon'da koruma altına alınan, nesli tükenmekte olan 'Kafkas engereği'nin öldürülmesiyle ilgili suç duyurusu dilekçelerini Suçüstü Cumhuriyet Savcılığı'na verdi.

Küçük, son günlerde hayvanlara yönelik şiddette insani değerler, örf ve adetlere hiç yakışmayacak bir şekilde artış görüldüğüne dikkat çekti.

Küçük, "Bu durum bizleri üzmektedir. Artık ülke olarak kapsamlı ve caydırıcı bir yasal düzenlemeye ihtiyacımız vardır. Baro olarak Adana ve Türkiye'nin neresinde olursa olsun yaşanan hak ihlallerine, insani ve vicdani olguların bir kenara bırakılarak hayvanlara yönelen saldırılara da seyirci kalmayarak, sorumlular hakkında yasal işlem yapılması, hak ettikleri cezayı almaları noktasında elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.