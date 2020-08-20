Adana Barosu'nda ruhsat töreni
Adana Barosu'nda staj dönemlerini başarıyla tamamlayan 5 yeni avukat ruhsatlarını aldı.
20.08.2020 12:17 | Son Güncelleme: 20.08.2020 13:05
Adana Barosu'nda staj dönemlerini başarıyla tamamlayan 5 yeni avukat ruhsatlarını aldı.
Barodaki programda meslek yeminlerini eden yeni avukatlar, Emre Çekerbiçer, Özge Taşçılar, Neriman Nihan Çetinkıran, Cansu Gökçeli ve Melike Şakar, ruhsatlarını Adana Baro Başkanı Veli Küçük'ün elinden aldı.
Başkan Küçük, buradaki konuşmasında, genç meslektaşlarının başarılı birer avukat olacağına inandığını belirtti.
Yeni avukatlara cübbelerini ise yanlarında staj yaptıkları avukatlar giydirdi.
Kaynak: AA