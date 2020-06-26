Adana Barosu'nda ruhsat töreni
Adana Barosu'nda, stajlarını tamamlayan 5 avukata düzenlenen törenle ruhsatları verildi.
26.06.2020 15:43 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:46
Adana Barosu'nda, stajlarını tamamlayan 5 avukata düzenlenen törenle ruhsatları verildi.
Baro Başkanlığı odasında koronavirüs nedeniyle stajlarını tamamlayan avukatlar için farklı günlerde ruhsat töreni düzenlendi.
Adana Baro Başkanı Veli Küçük, genç meslektaşlarını tebrik etti.
Düzenlenen törenlerde meslek yemini eden avukatlar ruhsatlarını aldı.
Kaynak: AA