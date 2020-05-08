Adana Barosu'nda ruhsat töreni

Adana Barosu'nda, stajlarını tamamlayan 2 avukata düzenlenen törenle ruhsatları verildi.

Adana Barosu'nda, stajlarını tamamlayan 2 avukata düzenlenen törenle ruhsatları verildi.

Baro Başkanı Veli Küçük, yeni avukatlar Nagihan İlaslaner ve Rojhat Akdeniz'e mesleklerinde başarılar dileyerek, ruhsatlarını teslim etti.

İlaslaner ve Akdeniz'e, cübbelerini yanında staj yaptıkları avukatlar ile aileleri giydirdi.

Kaynak: AA