Adana Barosu'nda ruhsat töreni
08.05.2020 10:38 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:38
Adana Barosu'nda, stajlarını tamamlayan 2 avukata düzenlenen törenle ruhsatları verildi.
Adana Barosu'nda, stajlarını tamamlayan 2 avukata düzenlenen törenle ruhsatları verildi.
Baro Başkanı Veli Küçük, yeni avukatlar Nagihan İlaslaner ve Rojhat Akdeniz'e mesleklerinde başarılar dileyerek, ruhsatlarını teslim etti.
İlaslaner ve Akdeniz'e, cübbelerini yanında staj yaptıkları avukatlar ile aileleri giydirdi.
Kaynak: AA