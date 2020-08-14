Adana Barosu'nda 10 yeni avukat törenle ruhsat aldı
Adana Barosu'nda, staj dönemlerini başarıyla tamamlayan 10 yeni avukata ruhsatları törenle verildi.
14.08.2020 15:37 | Son Güncelleme: 14.08.2020 16:12
Adana Barosu'nda, staj dönemlerini başarıyla tamamlayan 10 yeni avukata ruhsatları törenle verildi.
Baroda düzenlenen sosyal mesafe kurallarına uygun törenlerde, yeni avukatlara Baro Başkanı Veli Küçük tarafından meslek yemini yaptırıldı.
Ruhsatlarını alan yeni avukatlara, yanlarında staj yaptıkları avukatlar tarafından cübbeleri giydirildi.
Kaynak: AA