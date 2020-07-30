Adana Baraj gölüne atlayan kadın, can simidi ile kurtarıldı
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Adana Baraj gölüne atlayan kadın, can simidi ile kurtarıldı

Baraj gölüne atlayan kadın, can simidi ile kurtarıldıADANA'da Cansu K. (20), taksiyle geldiği köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne atladı.

30.07.2020 07:56 | Son Güncelleme: 30.07.2020 08:01

Baraj gölüne atlayan kadın, can simidi ile kurtarıldı

ADANA'da Cansu K. (20), taksiyle geldiği köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne atladı. Atılan can simidine tutunan Cansu K., itfaiye ve vatandaşlar tarafından yukarı çekilerek kurtarıldı.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi Çatalan Batı Köprüsü'nde meydana geldi. Taksi ile köprüye gelen Cansu K., sürücüden durmasını istedi. Araçtan inen Cansu K., henüz bilinmeyen bir nedenle kendisini köprüden Seyhan Baraj Gölü'ne bıraktı. Genç kadının atladığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis sevk edildi. Köprünün ayaklarına güçlükle tutunan Cansu K.'nın imdadına, itfaiye erleri yetişti. İtfaiye erinin halata bağlayıp, suya attığı can simidine tutunan Cansu K., çevredeki vatandaşların da yardımıyla kıyaya çekildi.

Köprü üzerindeki vatandaşlar, can simidine tutunan Cansu K.'yı halatla yukarı çekti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Cansu K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Adana Baraj gölüne atlayan kadın, can simidi ile kurtarıldı

Kaynak: DHA

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