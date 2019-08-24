ADANA Baraj gölünde erkek cesedi bulundu
Baraj gölünde erkek cesedi bulunduAdana'da Seyhan Baraj Gölü'nde Osman Süren'in (25) cansız bedeni bulundu.
24.08.2019 12:02
Baraj gölünde erkek cesedi bulundu
Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde Osman Süren'in (25) cansız bedeni bulundu.
Çukurova ilçesindeki Seyhan Baraj Gölü'nde balık tutan vatandaşlar, suda erkek cesedi olduğunu görünce, polisi aradı. Göle gelen sualtı ekipleri, cesedi kıyıya çıkardı. Osman Süren'e ait olduğu belirlenen ceset, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA