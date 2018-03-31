Adana Banka Dolandırıcıları da Dolandırılmış

Banka dolandırıcıları da dolandırılmış

ADANA'da bir kamu bankasını 3 milyon lira dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 2'si kadın 11 kişinin, sahte belgeyle kredi kullandırdıkları Hatay'da yaşayan Okan H. (35) tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 1.5 yıl önce kamu bankasından sahte belgelerde çok sayıda kişiye kredi kullandırıldığı ihbarını aldı. Hareket geçen polis, yaptığı araştırmada bankadan toplamda 3 milyon lira ihtiyaç kredisi çekildiğini ve ödemelerin yapılmadığını saptadı. Bunun üzerine polis, kredileri onaylayan banka çalışanı Hakan İ.'yi takibe aldı.

TAKIM ELBİSE GİYDİRDİLER

Soruşturmayı genişleten polis, banka da fiziki ve teknik takip başlattı. Ekipler Hakan İ.'nin de aralarında bulunduğu 2'si kadın 11 kişinin sahte belgeler hazırlayıp hırsızlara, dilencilere ve sabıkalı olan kişilere takım elbise giydirdiği ve bu yöntemle 105 kişiye kredi çektirdiğini öğrendi. Çetenin liderliğini ise Kenan K. ve Arif Ö., Derya A. ve Nesrin C.'nin yaptığı, Savaş E. isimli bir öğretmenin de bu şebekede olup geçen yıl yaşamını yitirdiği öğrenildi. Lüks otomobillere binip, pahalı elbiseler giyen çetenin ikna ettikleri vatandaşları bankacı Hakan İ.'nin yanına götürerek kredi başvurusunu yaptırdıkları belirlendi.

Şebeke üyelerinin diğer banka personelininin şüphesini çekmemek için, işsiz olan vatandaşlar adına sahte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) belgesi düzenledikleri ve çok sayıda kişinin adına 20 ile 40 bin lira arasında ihtiyaç kredisi kulandıkları belirlendi. Zanlıların adlarına kredi çektikleri kişilere ise 'sus' payı olarak kullanılan kredinin yüzde 40'ını verdikleri ortaya çıktı. Cumhuriyet Savcılığı kredi çektirilen şahısların da soruşturulmasına karar verdi. Olayın ortaya çıkmasının ardından Hakan İ., kamu bankasındaki işinden kovuldu.

DOLANDIRILAN MÜŞTERİ ORTAYA ÇIKARDI.

Çetenin dolandırıcılık yöntemi ise 1.5 yıl önce bankanın Yüreğir ilçesindeki şubesinden 10 bin lira kredi çeken B.Y. isimli kadının şikayeti üzerine tespit edildi. Banka çalışanı Hakan İ. 10 bin lira kredi çekmek için bankaya gelen B.Y.'ye 20 bin lira kullandırdı. Hakan İ. işlemlerinin sonunda 10 bin lirayı kendi hesabına aktardı. Kredi taksitlerini ödeyen B.Y. bir süre sonra 20 bin liralık tutarı görünce savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hakan İ.'yi takibe aldı. Banka yetkilileri ile de irtibata geçen ekipler, Hakan İ.'nin kredi onayı verdiği 3 milyon lirasının geri ödenmediğini saptadı. Polis bu kredileri kullanan 105 kişinin ifadesini aldı.

'SİSTEM YOK' DEDİ

Kredi çeken 105 kişiden Hatay'da yaşayan uyuşturucu kullanmak,hırsızlık yapmak ve ruhsatsız silan bulundurmak suçlarından sabıkalı Okan H. adına çıkarılan krediyi vermediğini söyleyerek,

Yanıma şık giyimli 1'i kadın 3 kişi geldi. Bana kredi çektireceklerini, paranın ise yüzde 40'ı vereceklerini söylediler. Bu teklifi kabul ettim. Sahte evraklar hazırladılar, bankaya gittim 25 bin lira kredimi kullandım. Parayı onlara vermemek için, sistemde arıza varmış, birazdan düzelecek siz burada bekleyin ben geleceğim deyip kaçtım dedi. Diğer 105 kişi ise, çekilen krediden kendilerine verilen yüzde 40'lık tutarı harcadıklarını anlattı. Hakan İ. ise suçlamaları kabul etmeyip, 105 kişiden şikayetçi oldu. İfadesi alınan 105 kişi serbest bırakıldı.

2'si kadın 9 kişi adliyeye sevk edildi.