ADANA BABASINI POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

ADANA BABASINI POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da evinde ölü bulunan Abdulazim Mahmit'i (49), pompalı tüfekle vurduğu belirlenen oğlu M.M. (16) yakalandı.

ADANA'da evinde ölü bulunan Abdulazim Mahmit'i (49), pompalı tüfekle vurduğu belirlenen oğlu M.M. (16) yakalandı. İfadesinde 'Sürekli arkadaşlarıma karışıyordu. Bana şiddet uyguluyordu. Olay günü de beni dövünce pompalı tüfekle vurdum' dediği belirtilen M.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'ndeki 2 katlı müstakil evde oturan Abdulazim Mahmit'ten haber alamayan çocukları, çarşamba günü saat 19.30 sıralarında eve gitti. Zili çalan çocukları, kapıyı açan olmayınca balkona tırmandı. Balkondan içeri bakan çocukları babalarının kanlar içinde yerde yattığını görünce, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇOCUKLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çilingir yardımıyla girilen evde, sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mahmit'in pompalı av tüfeğiyle sırtından vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Babalarının öldüğünü öğrenen çocukları, sinir krizi geçirip gözyaşı döktü. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Abdulazim Mahmit'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ARKADAŞLARINA KARIŞIYORMUŞ

Olayla ilgili çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mahmit ile birlikte yaşadığı oğlu M.M. arasında tartışma çıktığı, ardından da evden bir el silah sesi geldiğini belirledi. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, M.M.?nin elinde bir çantayla evden çıktığını tespit etti.

Dün akşam saatlerinde yakalanıp, gözaltına alınan M.M.?nin, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ettiği belirtildi. M.M.?nin, 'Sürekli arkadaşlarıma karışıyordu. Bana şiddet uyguluyordu. Olay günü de beni dövünce pompalı tüfekle vurdum' dediği ifade edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADANA BABASINI POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
ADANA BABASINI POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
ADANA BABASINI POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
ADANA BABASINI POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Babasını pompalı tüfekle öldüren 16 yaşındaki evlat, kendini bu sözlerle savundu: Sürekli arkadaşlarıma karışıyordu
Babasını pompalı tüfekle öldüren 16 yaşındaki evlat, kendini bu sözlerle savundu: Sürekli arkadaşlarıma karışıyordu
Gökyüzünde aniden beliren ateş gökkuşağı büyük heyecan yarattı! Görenler telefona sarıldı
Gökyüzünde aniden beliren ateş gökkuşağı büyük heyecan yarattı! Görenler telefona sarıldı
Evde cesedi bulunan Suriyeli adamın cinayet şüphelisi ortaya çıktı! Bütün oklar 16 yaşındaki oğlunu gösteriyor
Evde cesedi bulunan Suriyeli adamın cinayet şüphelisi ortaya çıktı! Bütün oklar 16 yaşındaki oğlunu gösteriyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ali Babacan Ruhsar Pekcan Sergey Lavrov
Magazin Şeyma Subaşı Burak Sergen Jennifer Lopez İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Adem Ljajic Fatih Terim Metin Oktay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ADANA BABASINI POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 11:42:55. #1.14#

title