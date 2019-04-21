Adana Aynı Anda 3 Ameliyat Yapılan Sunny, Sağlığına Kavuştu

Aynı anda 3 ameliyat yapılan Sunny, sağlığına kavuştu

Adana'da, 'Seter' cinsi 11 yaşındaki köpeğe meme ve rahim kanseri ile kasık fıtığı ameliyatları aynı anda yapıldı.

Seyhan ilçesin'de yaşayan Selen Usta, köpeği Sunny'i rahatsızlanınca kontrol ettirmek için Veteriner Hekim Mete Betin'e götürdü. Köpeği muayene eden Betin, Sunny'nin meme ve rahim kanseri ile kasık fıtığı olduğunu saptadı. 2 saatlik operasyon sonucu Sunny'nin vücudunda bulunan tüm kanserli bölgeler alındı. Ameliyatın ardından köpek taburcu edileceğini söyleyen Veteriner Mete Betin, Meslek yaşamının boyunca bu tür ameliyatları defalarda gerçekleştirdim. Bir köpekte 3 ayrı kanser ameliyatını ilk kez yapıyorum. Sunny'nin sağlık durumu gayet iyi, kısa sürede eskisi gibi yaşamını devam ettirecek dedi.

Kaynak: DHA