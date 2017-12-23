Adana Aski Hükmen Mağlup İlan Edildi

Adana ASKi ile Galatasaray arasında oynanacak olan Bilyoner Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçı iptal edildi ve Galatasaray'ın hükmen galibiyetine karar verildi.



Kadınlar Ligi'nde oynanacak olan Adana ASKİ – Galatasaray karşılaşması Adana ASKİ'nin 3 maçtan fazla lisanslı başantrenörü olmadığı için karşılaşma oynanamadı. Karşılaşma saati salonda yapılan anonsta "Adana ASKİ'nin, yönetmeliğe göre resmi olarak başantrenörü olmadığından dolayı federasyonun talimatı doğrultusunda maç oynanmayacaktır ve salonun boşaltılmasını rica ederiz" denildi.



Ardından takımlar soyunma odasına giderken, tribünler de boşaldı.



Konuyla ilgili Galatasaray cephesinden yapılan yazılı açıklamada ise, "Adana ASKİ ile Galatasaray Kadın Basketbol Takımı arasında 23 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'te oynanması planlanan Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi 11. hafta mücadelesi rakip takımın üç maçtan fazla sürede lisanslı koçu olmadığı gerekçesiyle takımımızın hükmen galibiyetiyle (0-20) sonuçlandı" denildi. - ADANA