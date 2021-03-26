ADANA Arkadaşının döktüğü temizlik malzemesi Yiğit Ali'nin yüzünü yaktı
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ADANA Arkadaşının döktüğü temizlik malzemesi Yiğit Ali'nin yüzünü yaktı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Arkadaşının döktüğü temizlik malzemesi Yiğit Ali'nin yüzünü yaktıADANA'da 11 yaşındaki Yiğit Ali Yılmaz'ın yüzü, oyun oynadığı arkadaşının döktüğü temizlik malzemesi ile yandı.

Arkadaşının döktüğü temizlik malzemesi Yiğit Ali'nin yüzünü yaktı

ADANA'da 11 yaşındaki Yiğit Ali Yılmaz'ın yüzü, oyun oynadığı arkadaşının döktüğü temizlik malzemesi ile yandı. Hastanedeki doktorların yüzünde iz kalacağını söylediği Yiğit Ali, arkadaşının cezasını çekmesini istediğini söyledi.

Olay, 21 Mart Pazar günü merkez Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Yiğit Ali Yılmaz, arkadaşı E.S. ile birlikte oynamak için evden çıktı. Yiğit Ali yangın merdiveninde otururken, iddiaya göre arkadaşı E.S., merdivene temizlik malzemesi döktü. Temizlik maddesi merdivenin alt kısmında oturan Yiğit Ali'nin yüzüne ve vücuduna sıçradı. Maddenin temas ettiği kısımlarda şiddetli yanma hisseden Yiğit Ali, durumu annesi Asiye Köker'e haber verdi. Köker ise oğlunun yüzünü yıkayıp, hastaneye götürdü. Doktorların müdahale ettiği Yiğit Ali Yılmaz'ın, yüzünde yaralar oluştu. Tedavi uygulanan Yiğit Ali'nin, yüzünde yara izi kalacağı belirtildi.

'CEZASINI ÇEKMESİNİ İSTİYORUM'

Bu olay nedeniyle kendisini çok kötü hissettiğini ve üzgün olduğunu belirten Yiğit Ali Yılmaz, 'Yangın merdiveninde otururken, arkadaşım temizlik malzemesi döktü ve yüzüm bu hale geldi. Başta çok yandı ve hala ağrı olmaya devam ediyor. Cezasını çekmesini istiyorum diye konuştu.

'KIYAFETLERİ DELİK DEŞİK OLMUŞ'

Asiye Köker ise oğlunun yüzünü görünce büyük korku yaşadığını belirterek, 'Eve gelir gelmez, 'Anne yüzüm yanıyor. Beni hastaneye götür, yüzüm yanıyor' deyince, hemen hastaneye götürdüm. Doktorlar yapabilecekleri bir şeyin olmadığını, beklememiz gerektiğini söyledi. Oğlumun kıyafetleri bile delik deşik olmuş. İz kalacak dediler. Bilinçli bir şekilde yaptığını düşünüyorum. Zaten çok yaramaz bir çocuktu. Ailesinin de suçu olduğunu düşünüyorum. Bugün benim oğluma yaptı, yarın başkalarına da yapabilir. Şikayetçiyim ve cezasını çekmesini istiyorum ifadelerini kullandı.

Aile, polis merkezine giderek E.S. ve ailesi hakkında şikayetçi oldu.

ADANA Arkadaşının döktüğü temizlik malzemesi Yiğit Ali'nin yüzünü yaktı
ADANA Arkadaşının döktüğü temizlik malzemesi Yiğit Ali'nin yüzünü yaktı
ADANA Arkadaşının döktüğü temizlik malzemesi Yiğit Ali'nin yüzünü yaktı
ADANA Arkadaşının döktüğü temizlik malzemesi Yiğit Ali'nin yüzünü yaktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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