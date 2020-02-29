Adana aracının yanında ölü bulundu
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Adana aracının yanında ölü bulundu

Aracının yanında ölü bulunduADANA'nın Kozan ilçesinde Cengiz Batmanlı (36), kamyonetinin yanında ölü bulundu.

29.02.2020 11:28 | Son Güncelleme: 29.02.2020 11:30
Adana aracının yanında ölü bulundu

Aracının yanında ölü bulundu

ADANA'nın Kozan ilçesinde Cengiz Batmanlı (36), kamyonetinin yanında ölü bulundu.

Olay, saat 02.00 sıralarında Türkeli Mahallesi Bey Sokak'ta meydana geldi. 10 gün önce işten ayrıldığı öğrenilen Cengiz Batmanlı'nın, 63 PR 718 plakalı kamyonetinin yanında hareketsiz yattığını görenler, polis ve sağlık ekiplerine verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Batmanlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cengiz Batmanlı'nın ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Adana aracının yanında ölü bulundu
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