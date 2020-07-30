ADANA Araba mülkiyeti yüzünden öldüresiye darbedilmiş
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ADANA Araba mülkiyeti yüzünden öldüresiye darbedilmiş

Araba mülkiyeti yüzünden öldüresiye darbedilmişADANA'da, oğlu Ergün Tunçkıran'a ait petshopta beklediği sırada dünürü A.H.S. ve beraberindekiler tarafından öldüresiye dövülen Mehmet Tunçkıran, başından, omzundan ve belinden yaralandı.

30.07.2020 15:29 | Son Güncelleme: 30.07.2020 15:49

Araba mülkiyeti yüzünden öldüresiye darbedilmiş

ADANA'da, oğlu Ergün Tunçkıran'a ait petshopta beklediği sırada dünürü A.H.S. ve beraberindekiler tarafından öldüresiye dövülen Mehmet Tunçkıran, başından, omzundan ve belinden yaralandı. Aileler arasındaki husumetin, Tunçkıran'ın kredi çekerek aldığı otomobili, eşinin üzerine yapmayı kabul etmemesi yüzünden yaşandığı öne sürüldü.

Olay, 15 Temmuz akşamı merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi Şehitler Bulvarı'nda meydana geldi. A.H.S. ile yanında eli sopalı 10 kişi, aralarında husumet bulunan damadı Ergün Tunçkıran'ın petshop dükkanına geldi. Müşterilerin ayrılmasının ardından iş yerine giren A.H.S. ve yanındakiler, Ergün Tunçkıran'ın babası Mehmet Tunçkıran'a yumruk ve sopalarla saldırdı. Dakikalarca darbedilen Tunçkıran, yaralandı. Saldırının ardından şüpheliler, olay yerinden uzaklaştı. Bu anlar iş yerindeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Yaralı halde iş yerinden çıkıp yardım isteyen Tunçkıran, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Başında, belinde ve omzunda kırıklar oluşan Tunçkıran, tedavisinin ardından taburcu edildi.

OTOMOBİL YÜZÜNDEN HUSUMET YAŞAMIŞLAR

Öte yandan bir süre önce Ergün Tunçkıran'ın babasının üzerine yaklaşık 200 bin TL kredi çekerek otomobil aldıkları öğrenilirken, A.H.S.?nin de damadından bu otomobili kızının üzerine yapmasını istediği öne sürüldü. Ergün Tunçkıran'ın bu teklifi kabul etmemesi üzerine aileler arasında husumet olduğu ve saldırının da bu nedenle gerçekleştiği iddia edildi.

BABAM ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Babası, kayınpederi tarafından darbedilen Ergün Tunçkıran, şikayetçi olduklarını belirterek, 'Ben olmadığım için iş yerinde vekaleten babam duruyordu. Aile içindeki sıkıntılarımızdan dolayı eşimin babası 10-15 kişiyle iş yerimi basıp, babamı ölümüne darbetmişler. Babamın başında 15 santimetre kırık, belinde ve omzunda kırıklar var. Babam ölümden dönmüş, evde çelik korseyle yatıyor. Hayati tehlikesi yok ama gündelik yaşamı olumsuz etkilendi. Bunu yapanların hepsi elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor' diye konuştu.

Darbedilerek yaralanan Mehmet Tunçkıran'ın durumunun iyi olduğu, olayın ardından gözaltına alınan A.H.S. ve yanındakilerin ise polis merkezinde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan A.H.S. ve yanındakilerin ise polis merkezinde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

ADANA Araba mülkiyeti yüzünden öldüresiye darbedilmiş

Kaynak: DHA

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