: Adana annesi, babası, ablası ikna etmeye çalışırken nehre atladı

03.03.2020 14:07 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:13

Annesi, babası, ablası ikna etmeye çalışırken nehre atladı

ADANA'da, 10 bin lira borcu olan Mehmet Çarboğa (36) annesi, babası ve ablasının gözleri önünde Seyhan Nehri'ne atladı. Ekipler tarafından sudan çıkartılan Çarboğa götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde Seyhan Nehri üzerindeki demir köprüde meydana geldi. İddiaya göre, E-Ticaret işi yapan 1 çocuk babası

Mehmet Çarboğa, 10 bin lira borcunu ödeyemedi. Sabah saatlerinde köprüye çıkan Çarboğa'yı gören vatandaşlar polisi aradı. Çocuklarının köprüye çıktığını öğrenen baba Şahin (70), anne Nur (65) ve ablası Demet Çarboğa da olay yerine geldi. Oğlunu ikna etmek isteyen baba, Oğlum, ben 70 yaşındayım bana bu acıyı yaşatma. Lütfen aşağı in dedi. Daha sonra Mehmet Çarboğa ailesine el sallayarak kendisini Seyhan Nehri'ne bıraktı. Akıntıya kapılan Çarboğa'yı nehirde önlem alan ekipler kurtardı. Kıyıya çıkarılan Çarboğa, ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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