Adana-Ankara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım aksıyor (1)
Ankara otoyolu yoğun kar yağışı nedeniyle Pozantı İlçesi mevkiinden kapandı.
17.03.2020 09:59 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:59
ADANA-Ankara otoyolu yoğun kar yağışı nedeniyle Pozantı İlçesi mevkiinden kapandı. Sabah saatlerinde yoğunlaşan yağış sonrası sürücüler zor anlar yaşadı. Ekiplerin çalışmasının ardından ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
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ADANA
Kaynak: DHA