Adana-Ankara Otoyolu, trafik kazası nedeniyle tek yönde ulaşıma kapandı
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Adana-Ankara Otoyolu, trafik kazası nedeniyle tek yönde ulaşıma kapandı

Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat - Haberler | Güncel
Adana-Ankara Otoyolu, trafik kazası nedeniyle tek yönde ulaşıma kapandı

Kar yağışının etkili olduğu Adana-Ankara Otoyolu'nun Adana istikameti, trafik kazası nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kar yağışının etkili olduğu Adana-Ankara Otoyolu'nun Adana istikameti, trafik kazası nedeniyle ulaşıma kapandı.

Pozantı Akçatekir rampası Vali Çeşmesi mevkisinde bir tır ile otomobil çarpıştı.

Kar yağışının da etkili olduğu bölgede, kaza nedeniyle otoyolun Adana istikameti ulaşıma kapandı.

Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle kapanan yolda, Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Otoyolda, küreme ve tuzlama çalışmaları da sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat

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