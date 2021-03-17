Adana-Ankara Otoyolu'nda etkili olan kar, trafiği aksatıyor
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Adana-Ankara Otoyolu'nda etkili olan kar, trafiği aksatıyor

17.03.2021 14:07 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:12
Adana-Ankara Otoyolu'nda etkili olan kar, trafiği aksatıyor

Kar yağışının etkili olduğu Adana-Ankara Otoyolu'nun Pozantı ilçesi kesiminde, sürücüler zor anlar yaşıyor.

Kar yağışının etkili olduğu Adana-Ankara Otoyolu'nun Pozantı ilçesi kesiminde, sürücüler zor anlar yaşıyor.

Sabah saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran kar yağışı, otoyolda trafiğin aksamasına neden oluyor.

Yolun kayganlaştığı ve görüş mesafesinin düştüğü otoyolda sürücüler ilerlemekte güçlü çekiyor.

Bazı sürücüler de araçlarını dinlenme tesislerine park ederek, yağışın etkisini azaltmasını ve görüş mesafesinin açılmasını bekliyor.

Karayolları ve belediyeye bağlı ekipler de otoyolun trafiğe kapanmaması için küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat

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