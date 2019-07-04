ADANA ANKARA BARO BAŞKANI SAĞKAN, KARARI DEĞERLENDİRDİ

Aladağ'daki yurt faciası davasında karar çıktı (3)

ANKARA BARO BAŞKANI SAĞKAN, KARARI DEĞERLENDİRDİ

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, Adana'nın Aladağ ilçesinde yurt faciası ilişkin Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde 18 sanıktan 12'si hapis cezasına çarptırıldığı, 6 sanığın ise baraat ettiği kararı değerlendirdi. Mahkemeye katılan ve kararın ardından yurt faciasında hayatını kaybeden çocukların aileleriyle bir araya gelen Baro Başkanı Sağkan, "Yaklaşık 3 yıldır burada bir mücadele verildi. En sonunda esas hakkında bir mütalaa gördük. 2019 yılında çok acı veridir, diyor ki mütalaada 8 ayrı rapor var. Ama bu yangının net olarak nereden kaynaklandığı tam olarak tespit edilmiş değildir denildi. Yangının gerçekleştiği yurt binası maalesef daha davalar başlamadan belediye kararı olmaksızın alenen yıkılarak deliller herkesin gözü önünde yok edildi. Ancak meslektaşlarımız mücadeleyi devam ettirdi" dedi.

TİTİZLİKLE TAKİP EDİLMELİ

Asıl ceza alması gerekenlerin kamu görevlileri olduğunu savunan Baro Başkanı Sağkan, "Sanıklar ciddi cezalarla aldılar. Ancak asıl cezayı alması gerekenler kamu görevlileri, milli eğitim müdürü ve diğer şube müdürü olan görevliler yeterli cezayı almadılar. Burada ailelerin açtığı bir pankart var. Burada 'adalet mücadelemiz başka canlar yanmasın diyedir' yazıyor. Başka canlar yanmasın diye bu mücadele veriliyorsa, yeterli ve elverişli denetimleri yapmayan o kamu görevlileri gerçekten olası kastta adam öldürmekten cezalandırılana kadar vicdanlarda bu yara devam edecektir. ve bu tür infialler de bu ülkede yaşanmaya devam edecektir. O sebeple bu davanın bundan sonraki aşamalarının da çok büyük bir titizlikle takip edilmesi gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA