Adana, Ankara, Aydın ve Muğla'daki 22 taşınmaz özelleştirilecek
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Adana, Ankara, Aydın ve Muğla'daki 22 taşınmaz özelleştirilecek

04.02.2021 12:13 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:13
Adana, Ankara, Aydın ve Muğla'daki 22 taşınmaz özelleştirilecek

Özelleştirme Dairesi Başkanlığı, bazı illerdeki taşınmazların satışı ile nazım ve imar planı değişikliklerine onay verdi.

Özelleştirme Dairesi Başkanlığı, bazı illerdeki taşınmazların satışı ile nazım ve imar planı değişikliklerine onay verdi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Maliye hazinesine ait Aydın'ın Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi'nde 3, Muğla'nın Milas ilçesi Burgaz Mahallesi'nde 16, Adana'nın Çukurova ilçesi Kireçocağı Mahallesi'nde 2 taşınmaz ile mülkiyeti Türkiye Elektrik İletim AŞ'de bulunan Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Macun-1 Mahallesi'ndeki 1 taşınmaz özelleştirme kapsamına alındı.

Bu taşınmazlar, satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçı birlikte uygulanarak özelleştirilecek.

Özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2025'e kadar tamamlanacak.

Çevre düzeni ve imar planı değişiklikleri

Öte yandan, Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi'ndeki parselin çevre düzeni, nazım imar ve uygulama imar planı değişiklikleri onaylandı. Bu bölge, ticaret-turizm-konut, trafo, genel otopark, park ve yol yapımına ayrıldı.

Erzurum'un Palandöken ilçesi Köşk Mahallesi'ndeki parselin çeşitli amaçlarla kullanımını kapsayan nazım ve uygulama imar değişikliklerine onay verildi.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki bazı parsellerin gelişme konut alanı, park ve yol amaçlı nazım ve imar planının değiştirilmesi uygun bulundu.

İzmir'in Aliağa ilçesi Aliağa Mahallesi'ndeki mülkiyeti Elektrik Üretim AŞ'ye kayıtlı alan yerleşik konut alanı ve yol kullanım kararı getirilmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği onaylandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gökçebel Mahallesi'ndeki parsele ilişkin nazım ve uygulama imar planı hükümlerinin değiştirilmesi, sit alanı ve çizim tekniğine yönelik itirazlar kabul edildi. Bu kapsamda Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan nazım ve imar değişiklik planlarına onay verildi. Söz konusu mahalledeki bir başka parselde de itirazlar sonucu hazırlanan yeni planlar uygun bulundu.

Öte yandan, Adana'nın Çukurova ilçesi Kireçocağı Mahallesi'ndeki bir taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınmasına ilişkin karar iptal edildi.

Adana'daki bazı taşınmazların satışı onaylandı

Ayrıca, mülkiyeti Maliye hazinesine ait Adana'nın Karataş ilçesi Bebeli Mahallesi'ndeki 207 bin 789 metrekarelik taşınmazın, özelleştirilmesi ihalesinde 8 milyon 250 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Oğuz Sinan Hocaoğlu'na satılmasına karar verildi.

Mülkiyeti Maliye hazinesinde bulunan Adana'nın Ceyhan ilçesi Sarımazı Mahallesi'ndeki 8 taşınmazın bazı hisseleri ile bir taşınmazın tamamının bir bütün halinde özelleştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ihalede 23 milyon 600 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Toros Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satışı kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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