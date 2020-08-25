Adana Alkollü sürücü dehşeti: 2 kişi ile park halindeki 3 araca çarptı
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Adana Alkollü sürücü dehşeti: 2 kişi ile park halindeki 3 araca çarptı

Alkollü sürücü dehşeti: 2 kişi ile park halindeki 3 araca çarptıADANA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 2 kişiye ardından park halindeki 3 otomobile çarptı.

25.08.2020 00:25 | Son Güncelleme: 25.08.2020 00:29

Alkollü sürücü dehşeti: 2 kişi ile park halindeki 3 araca çarptı

ADANA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 2 kişiye ardından park halindeki 3 otomobile çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan sürücünün alkollü olduğu iddia edildi.

Kaza, akşam saatlerinde, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 78142 Sokak'ta meydana geldi. A.Y. yönetimindeki 01 KY 238 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sokakta yürüyen Sevim ve Hasan Şimşek çiftine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan çift yaralandı. A.Y. otomobille daha sonra park halindeki 34 DBE 235, 01 BLN 27 ve 09 HR 352 plakalı otomobillere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Şimşek çifti kaza yerinde sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. A.Y. polis ekiplerince gözaltına alınırken, alkollü olduğu iddia edildi. Hastanede tedavi gören yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Adana Alkollü sürücü dehşeti: 2 kişi ile park halindeki 3 araca çarptı

Kaynak: DHA

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