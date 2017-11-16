Adana Akü Hırsızlarını Pusu Kuran Polis Yakaladı

Adana'da TIR ve kamyonlardan akü çalan 20 yaşındaki Ramazan E. ve 22 yaşındaki Müslüm E. yakalandı. Olay, merkez Yüreğir ve Sarıçam İlçelerinde meydana geldi. TIR ve kamyonların akülerinin çalınması üzerine harekete geçen, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olay yerindeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Mağdurların şikayetini değerlendiren polis, zanlıların kimliklerini kısa sürede tespit etti. Daha öncede akü hırsızlığından sabıkaları olan Ramazan E. ve Müslüm E.'yi suç üstü yakalama isteyen polis, olayların meydana geldiği yerlerde pusu kurdu. Gece otomobille tur atan 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Hırsızların otomobilinin bagajında 2 adet akü bulundu. Emniyete götürülen zanlılar sorgularında, çaldıkları aküleri Ramazan B.'ye 50 ile 100 lira arasında sattıklarını itiraf etti. 2 şüpheli ile gözaltına alınan Ramazan B. ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ramazan E. ile Müslüm E. tutuklanırken aküleri satın alan Ramazan B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.