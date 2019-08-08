ADANA Akay'dan engelli çocuğa bayram hediyesi

08.08.2019 16:33

Akay'dan engelli çocuğa bayram hediyesi

ADANA'nın Seyhan Belediye Başkanı Akif kemal Akay, Sarıhamzalı ve Salmanbeyli Mahallelerinin ardından, Dağlıoğlu ve Gülbahçesi mahallelerinde talepleri dinledi, çözüm için ilgili birimlere talimat verdi.

Başkan Akay, Dağlıoğlu Mahallesi'nde ilk olarak kas erimesi hastalığı nedeniyle hareket kabiliyetini kaybeden 11 yaşındaki Mahsun Ökmen'i evinde ziyaret etti. Başkan Akay'ı talep üzerine getirttiği akülü Tekerlekli Sandalyeyi Mahsun'a bayram hediyesi olarak verdi. Hediye karşısında çok mutlu olan Mahsun, Başkan Akay'a teşekkür etti. Başkan Akay ise dezavantajlı grupların yaşamını kolaylaştırmak adına ellerinden gelen çabayı harcamaya devam edeceklerini söyledi.Seyhan'ı, herkesin yaşamak isteyeceği bir kent haline getirmek için gecesini gündüzüne katan Akay, Dağlıoğlu Mahallesi'nin ardından Gülbahçesi Mahallesine geçti. Başkan Akay, Belediye tarafından yaptırılan SEYMER ve Kapalı semt pazarının inşaat alanlarını inceledi. Gülbahçesi Mahalle Muhtarı Abdulgani Önen'in de hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Akay, Belediye teknik ekibinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: DHA