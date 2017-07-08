Adana Akaryakıt Istasyonundaki Satırlı Silahlı Kavga Güvenlik Kamerasında

Adana Akaryakıt Istasyonundaki Satırlı Silahlı Kavga Güvenlik Kamerasında

Adana Akaryakıt İstasyonundaki satırlı silahlı kavga güvenlik kamerasında(Tür: Yurt)

Adana Akaryakıt İstasyonundaki satırlı silahlı kavga güvenlik kamerasında

(Tür: Yurt)