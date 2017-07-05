Adana Akaryakıt Istasyonunda Silahlı Kavga 2 Yaralı Ek Görüntü Dökümü

Adana Akaryakıt Istasyonunda Silahlı Kavga 2 Yaralı Ek Görüntü Dökümü

Akaryakıt istasyonunda silahlı kavga 2 yaralı Ek.

Akaryakıt istasyonunda silahlı kavga 2 yaralı Ek